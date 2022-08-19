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Экстрадицию модельного агента в Израиль может осложнить его паспорт
19.08.2022 20:58 Алина Груднева

Экстрадицию модельного агента в Израиль может осложнить его паспорт

Экстрадиция модельного агента Шая Авиталя в Израиль может быть осложнена из-за португальского паспорта.

 
Об этом сообщает 13 канал.
 
По данным телеканала, будучи гражданином Португалии, Авиталь является гражданином ЕС, что может затруднить его экстрадицию в Израиль по требованию полиции. 
 
"Слушание по экстрадиции состоится в понедельник", - сказал его адвокат Шарон Нахари. 
 
Авиталь останется под стражей до понедельника. 
 
Напомним, что израильский модельный агент Шай Авиталь был арестован в Амстердаме. 
 
Он обвиняется в сексуальных домогательствах.

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