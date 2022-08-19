Экстрадицию модельного агента в Израиль может осложнить его паспорт
Экстрадиция модельного агента Шая Авиталя в Израиль может быть осложнена из-за португальского паспорта.
Об этом сообщает 13 канал.
По данным телеканала, будучи гражданином Португалии, Авиталь является гражданином ЕС, что может затруднить его экстрадицию в Израиль по требованию полиции.
"Слушание по экстрадиции состоится в понедельник", - сказал его адвокат Шарон Нахари.
Авиталь останется под стражей до понедельника.
Напомним, что израильский модельный агент Шай Авиталь был арестован в Амстердаме.
Он обвиняется в сексуальных домогательствах.