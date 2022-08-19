



Экстрадицию модельного агента в Израиль может осложнить его паспорт

Экстрадиция модельного агента Шая Авиталя в Израиль может быть осложнена из-за португальского паспорта.

Об этом сообщает 13 канал.

По данным телеканала, будучи гражданином Португалии, Авиталь является гражданином ЕС, что может затруднить его экстрадицию в Израиль по требованию полиции.

"Слушание по экстрадиции состоится в понедельник", - сказал его адвокат Шарон Нахари.

Авиталь останется под стражей до понедельника.

Напомним, что израильский модельный агент Шай Авиталь был арестован в Амстердаме.

Он обвиняется в сексуальных домогательствах.