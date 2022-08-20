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Экстрадиция модельного агента Авиталя в Израиль может занять несколько недель
20.08.2022 08:19 Алина Груднева

Экстрадиция модельного агента Авиталя в Израиль может занять несколько недель

Процесс экстрадиции родильного агента Шая Авиталя из Нидерландов может занять несколько недель.

 
Об этом сообщает 12 канал израильского ТВ.
 
Слушания по его делу должны были состояться 19 августа, но перенесены на понедельник.
 
Однако, по данным телеканала, настоящая причина заключалась в страхе перед голландским судьей, который вчера должен был рассматривать дело. Он считается особенно строгим с подозреваемыми в сексуальных преступлениях. 
 
Напомним, что из 26 поданных против модельного агента жалоб женщин обвинение акцентирует внимание на двух.

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