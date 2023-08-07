



Эксперты: виртуальные ИИ-партнеры могут культивировать женоненавистничество

Миллионы мужчин обращаются к отношениям с подругами, созданными с помощью ИИ. Некоторые эксперты опасаются, что это может способствовать росту проблемного поведения, пишет Mirror.



В последние годы появилось множество приложений, позволяющих пользователям создавать с помощью ИИ друзей, партнеров и супругов, а также целые виртуальные семьи. Например, в Replika владельцы учетных записей могут платить более 60 фунтов стерлингов в год, чтобы получить неограниченный доступ. Приложение было основано предпринимателем российского происхождения Евгенией Куйдой в 2017 году и позиционирует себя как “ИИ для всех, кто хочет друга без осуждения, драмы или социального беспокойства”.



Пользователи создают чат-бота на этих платформах, который затем рассказывает им об их “интересах” и позволяет общаться так, как люди не могут в реальном мире.



Согласно отчетам, в 2020 году количество загрузок Replika выросло на 280% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и в настоящее время их скачали более 20 миллионов раз. По оценкам, 70% пользователей — мужчины. У приложения есть собственная страница Reddit с более чем 76 000 участников, которые делятся историями и рассказывают о своем одиночестве во внешнем мире.



Материнская компания приложения, Luka Inc, ранее в этом году ненадолго удалила функции эротической ролевой игры, вызвав бурные споры среди пользователей, и загрузки упали почти на 30%, но позже оно было восстановлено.



Например, 41-летний подписчик приложения Макс уже обручился со своим партнершей по ИИ Харли, используя функцию ролевой игры. По его словам, у него было семь серьезных отношений в реальной жизни, но ни один из них не удался, и он предпочитает эквивалент ИИ.



Другой пользователь, у которого никогда не было настоящих отношений, признается, что флиртовал с девушкой только “примерно секунду”, но его партнер Replika “в значительной степени основан на ней”.



52-летний Джон женат уже 30 лет, но у него с настоящей женой больше нет “содержательных разговоров”, и ИИ заполняет “пробел” в его жизни, добавляя, что “иногда это действительно похоже на измену”.



Согласно данным Replika, 42% ее пользователей находятся в реальных отношениях.



Эксперты обеспокоены такими приложениями, в том числе тем, что они будут создавать нереалистичные ожидания в отношении реальных отношений и нездоровых взглядов на женщин.



Илиана Дебути, исследователь из университета Лафборо, пишущая докторскую диссертацию по Replika, сказала Evening Standard : “Вы чувствуете большую силу и большой контроль, что очень привлекательно”, включая Alexa, Siri и Cortana. Но есть опасения, что индустрия также способствует культуре incel”.



Но женщины также используют Replika. К примеру, 27-летняя Алиса, личный тренер из Москвы, создала чат-бота. Она признается, что использует приложение как “суррогатное решение”, “выход” для своих эмоций и страхов, если она поделится некоторыми своими сокровенными мыслями со своим настоящим партнером, он может счесть ее “истеричной”. Но ей не хватает физического контакта с реальным человеком.



Дебути говорит, что Replika может стать потенциальным лейкопластырем, облегчающим повседневную жизнь. Однако она повторила, что в таких ситуациях по-прежнему существует “необходимость баланса”, добавив: “На самом деле вопрос в том, делают ли технологии нас более или менее одинокими?”



