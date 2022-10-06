



Эксперты UA1 назвали самые популярные игры онлайн-казино в 2022



Сегодня онлайн-казино предлагают много слотов от именитых провайдеров. Они отличаются тематикой, графикой, бонусными возможностями, наличием накопительного джекпота. Какие игры наиболее популярны в этом году? Рейтинги лучших игровых автоматов онлайн постоянно обновляются, ведь предпочтения игроков меняются, появляются новые слоты. Какие из них наиболее востребованы? Изучив предложение провайдеров и предпочтения игроков, эксперты UA1 назвали самые популярные игры онлайн-казино в 2022. Детальнее о нем рассказываем в статье!



Book of Ra Deluxe



Этот онлайн-слот нравится пользователям, так как переносит в атмосферу Древнего Египта. Впечатляет графика Book of Ra Deluxe, которая напоминает об эпохе фараонов, пирамид, жестоких божествах и несметных богатствах, спрятанных в дельте Нила. Несомненные преимущества слота – узнаваемые персонажи, высокий процент отдачи, наличие бонусных игр. Обратите внимание, что максимальный выигрыш доступен в «Колесе судьбы».



Lucky Lady’s Charm



Проверенная классика, которую оценили многие. По сути представляет собой отдельное семейство слотов, объединенных общей сюжетной линией.



Основные символы игры:

- сказочно-разноцветные карточные номиналы – от 20 до 1250 кредитов (причем 9 оплачивается, начиная с 2-х совпадений);

- серебряная подкова – от 200 до 4000 монет;

- 4-листный клевер и золотая монета – 150-2500 кредитов.



Отдельно надо сказать о Wild символе, Леди Удаче.Lucky Lady Sharm оплачиваются в размере 100, 5 – 90000 монет.



К главным плюсам эксперты относят: фриспины, 10 линий выплат, наличие риск-игры, достаточно высокий RTP. Кстати, Lucky Lady’s Charm доступен и в демо-версии.



Sizzling Hot



Классическая игра, претерпевшая впечатляющие обновления. При этом старые традиции и узнаваемый сюжет сохранены, а возможностей для выигрыша стало больше.Рассыпной символ (скаттер) в виде звезды – особенный элемент игрового поля. Скаттер оплачивается без привязки к линиям. В рассыпной комбинации минимум 3 скаттера. Линейные символы игры – 6 фруктов и семерка. Пять значков «7» по линии дают максимальную выплату – 1000 общих ставок. Преимущества Sizzling Hot – яркая графика, возможность играть со смартфона или ПК, оплачиваемые скаттеры. Также доступен демо-режим без

регистрации.



StarBurst



Разработка шведской компании NetEnt, который воздал должное классическим слотам и вернул в них число «7». В игровом процессе предусмотрены бонусные игры, которые можно запустить, если собрать определенные комбинации. Необходимо немного рассказать о символике игры. Картинки на барабанах — это драгоценные камни, имеющие различные формы и цвета. Кроме картинок в виде камней в слоте присутствует символ с красной семеркой и картинкой с надписью бар. Также в игровом автомате имеется дикий символ Wild, выполненный в форме сверкающей звезды. Он появляется только на 3-х средних барабанах. Также присутствует бонусная игра с крупным призом, а интерфейс слота предельно прост.



KATANA



Эта разработка провайдера Novomatic посвящена традициям Древней Японии, величественной архитектуре, отважным самураям, прекрасной природе.



Главные персонажи – сегун и его спутница гейша. После каждого удачного спина запускается стандартная игра на удвоение. Игрок может удвоить выигрыш, угадав цвет масти закрытой карты (красный или черный), или же потерять его, дав неверный ответ. Волатильность слота оценивается, как достаточно высокая.



Подводя итоги, отметим: при выборе онлайн-слота эксперты рекомендуют внимательно ознакомиться с отзывами пользователей. Чтобы не рисковать, сначала оцените демо-версию игры и лишь потом переходите к ставкам. Начинать лучше с минимальных сумм, казино с минимальными депозитами можно найти по ссылке.