



Экспертный обзор на Pin up онлайн казино от сайта-ревью Casinology

Pin up казино с выводом денег является одним из популярных казино в Украине и предоставляет пользователям огромное количество азартных игр. Рейтинг онлайн казино на Казинолоджи от игроков пока не появился, но со временем после обновления информации на сайте о казино https://casinology.com.ua/pinup-casino, появятся и отзывы о казино на Casinology.

Основные характеристики Pin Up Casino

Pin-up Ukraine появилось в 2016 году, основано казино компанией Carletta N.V имеющая лицензию в Кюрасао. Главной особенность этого казино, является высокие размеры приветственного бонуса, который получает каждый зарегистрировавшийся игрок. Регулярные турниры, акции и более чем 3000 различных слотов.

Лицензирование и Регулирование

Лицензия является неотъемлемым и важным аспектом для онлайн казино. Она представляет собой официальное разрешение, выданное правительственным органом или регулирующим органом игорной индустрии, которое подтверждает легальность и надзор за деятельностью казино. Лицензия является знаком качества и надежности. Pin Up казино с лицензией в Украине, получило свою лицензию от известного регулятора КРАИЛ и Кюрасао. Номер лицензии 8048/JAZ2017-0003.

Безопасность и Прозрачность

Наличие лицензии и обязательство соблюдать закон позволяет украинским казино предоставлять безопасную и законную среду для игры. Это означает, что ни задержка, ни невыплата крупных выигрышей не являются возможными, так как подобные нарушения могут повлечь за собой серьезные последствия, включая штрафы со стороны государства. Правила и нормы, установленные законодательством, гарантируют, что игроки могут безопасно наслаждаться игрой и получать свои заслуженные выигрыши.

Чтобы обеспечить надежность и защиту своих игроков, казино вкладывает значительные средства в постоянное обновление своей базы данных и обеспечение безопасности финансовых операций.

Игровой зал онлайн казино Пин Ап

Нa официальном сайте игровые автоматы Pin up представлены в разных коллекциях и категориях. Всего здесь представлено более 3000 слотов, позволяющих каждому найти игру по своему вкусу. Казино является партнерами более чем 40 провайдерами.

Среди провайдеров есть как опытные разработчики азартных игр, так и новые участники, вышедшие на рынок за последние годы. Некоторые интересные провайдеры включают в себя:

Слоты Playson: Wild Hunter, Sakura Dragon, Fruit & Star, Lucky Pirates и Book of Gold;

Слоты Greentube: Fairy Queen, Cinderella, Star Attraction;

Evolution Gaming предлагает слоты: Crazy Time, Monopoly Big Bots;

Amatic вкладывается в свои слоты: Lucky Zodiac, Wild Shark, Big Panda;

Слоты Endorphina: Mongolian Treasures, Geisha, Vikings, Fruletta.

Бонусы и Промоакции Pin-up

Pin up предоставляет новым пользователям бонус в виде 250FS за первое пополнение на сумму от 500 грн, с вейджером x50. Первый 50 будут доступны сразу, последующие по 40 в течении 5 дней. Так же вы автоматически получите 100% бонуса за первое пополнение депозита.

Приятной особенностью является кэшбэк в виде 10% от суммы проигранных средств за неделю. И самое интересное, каждый игрок, сделавший ставки на сумму свыше 2000 гривен, получает бонусный промокод от казино.

Однако, заранее игрок не может знать, какой приз ему достанется. В промокоде казино могут быть как бесплатные вращения, так и бонусные деньги. Полученный подарок следует использовать в течение 10 дней, иначе он исчезнет. Каждый раз содержание бонуса остается тайной. Чтобы вызвать больше интереса к получению таких бонусов, казино может быть щедрым в своих бонусах.

Способы Депозита и Вывода Средств

Для пополнение или вывода баланса с Pin up казино нужно выполнить вход в личный кабинет и нажать на кнопку Касса. Во всплывающем окне выбрать один из способов. Доступные способы пополнение и вывода средств на момент написания статьи: Visa, Mastercard, GooglePay и терминальные сети EasyPay и City24. А вывод только на Visa и Mastercard.

Минимальные и максимальные лимиты для операций:

Visa, Mastercard - от 100 до 149999 грн на пополнение и от 150 до 37265 грн на вывод;

GooglePay - от 100 до 29999 грн на пополнение. Вывод на GooglePay невозможен;

EasyPay - от 50 до 30000 грн на пополнение;

City24 - 50 до 5000 грн на пополнение.

Отзывы и Рейтинги Пользователей

У Pin up ua отзывы основываются на нескольких положительных и отрицательных моментах. Пользователи отмечают качество игр, быстрые выплаты, отзывчивую поддержку и удобный интерфейс казино. Однако некоторые игроки отмечают некоторые ограничения по бонусам и акциям.

В целом, пользователи оценивают Pin Up Casino высоко за его способность предоставлять удовлетворительный игровой опыт и обеспечивать надежность и безопасность.