Новости » Life Style
Эксперт указала на особенности отношений между Кейт Миддлтон и королем Чарльзом
15.11.2022 10:08 Алина Груднева

Эксперт указала на особенности отношений между Кейт Миддлтон и королем Чарльзом

У Кейт Миддлтон и короля Чарльза III хорошие отношения, о чем свидетельствует их поведение на публике.

 
По данным Express.co.uk, такое мнение выразила эксперт по языку тела Джуди Джеймс. 
 
 "Кажется, у Кейт и Чарльза действительно особые отношения, которые заметно проявляются на публике. Язык их тела предполагает, что они настроены друг на друга, используя лесть и зеркальные сигналы, чтобы показать некоторое единомыслие или оценку шутки", - считает эксперт.
 
По ее словам, королева-консорт Камилла ведет себя на публике более сдержанно, вероятно, потому что еще не привыкла к своей новой роли.
 
"Чарльз любит быть веселым, и с Кейт он максимально естественен, потому что видит одобрительный смех. Кэтрин так искренне смеется и даже сморщивает нос, когда шутит король. Камилла при этом, кажется, держится немного в стороне", - отметила она.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы