



Эксперт указала на особенности отношений между Кейт Миддлтон и королем Чарльзом

У Кейт Миддлтон и короля Чарльза III хорошие отношения, о чем свидетельствует их поведение на публике.

По данным Express.co.uk, такое мнение выразила эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

"Кажется, у Кейт и Чарльза действительно особые отношения, которые заметно проявляются на публике. Язык их тела предполагает, что они настроены друг на друга, используя лесть и зеркальные сигналы, чтобы показать некоторое единомыслие или оценку шутки", - считает эксперт.

По ее словам, королева-консорт Камилла ведет себя на публике более сдержанно, вероятно, потому что еще не привыкла к своей новой роли.

"Чарльз любит быть веселым, и с Кейт он максимально естественен, потому что видит одобрительный смех. Кэтрин так искренне смеется и даже сморщивает нос, когда шутит король. Камилла при этом, кажется, держится немного в стороне", - отметила она.