



Эксперт по НЛО: Инопланетяне помогают разрабатывать космические корабли





Эксперт по НЛО Пол Аскоу утверждает, что раса “серых инопланетян” прибыла во время Второй мировой войны и с тех пор активно участвует в разработке летающих тарелок. Об этом пишет газета Daily Star.



Аскоу, бывший военный офицер и нынешний член британской исследовательской группы НЛО говорит, что есть несколько исследователей, которые считают, что “западные правительства вступили в сговор с “серыми” пришельцами до такой степени, что им переданы передовые технологии, и по сей день существует постоянный диалог и сотрудничество”.



По словам Аскоу, это партнерство привело к значительным прорывам, таким как оптическое волокно, микрочипы, кевлар, технология невидимости и даже создание собственных летающих тарелок.

Хотя несколько авторов освещали эти темы на протяжении многих лет, и было сделано множество фотографий, в том числе наблюдения реактивных самолетов, сопровождающих НЛО, ни одно правительственное учреждение не подтвердило эти утверждения.



Аскоу выделяет работу автора Тимоти Гуда, который собрал существенные доказательства, свидетельствующие о продолжающемся сговоре между западными правительствами и внеземными существами по обе стороны Атлантики.



“Я считаю, что этот сговор между западными правительствами и инопланетянами продолжается со времен Второй мировой войны. Большая часть нашего прогресса в области науки, техники и связи ускорилась огромными темпами, отчасти из-за этого”, – убежден он.



В своей книге “НЛО – реальная история” эксперт рассказывает, что людей, столкнувшихся с этими инопланетянами, посещают настоящие “Люди в черном”, которые “сильно отличаются от изображения в фильме”.



“В последнее время многие уфологи считают, что большая часть секретных проектов была перенесена на испытательный полигон "Дагуэй", который является сверхсекретным объектом, еще более удаленным, чем “Зона 51”. Он используется для обучения ведению химической войны, расположен к югу от Солт-Лейк-Сити и называется “Зона 52”, – добавляет эксперт.



“Тех, кто утверждал, что работают в "Зоне 51" и собирались опубликовать информацию об этом, заставили замолчать”Люди в черном”, – продолжает он. “К сожалению, я имею в виду не Томми Ли Джонса и Уилла Смита, а группу мужчин, которые появляются без приглашения на пороге свидетелей и запугивают их, заставляя молчать”.



“Общая нить свидетельских показаний визитов “людей в черном” состоит в том, что они не предъявляют удостоверения личности, фактически не указывают, в каком правительственном ведомстве они работают, могут выглядеть очень похожими на роботов, могут внезапно появляться или исчезать, говорят очень немного, очень кратко и по делу и могут быть очень, очень угрожающими и пугающими”.