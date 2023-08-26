



Эксперт: Меган Маркл будет зарабатывать миллионы в Instagram

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может зарабатывать свыше миллиона за один пост в Instagram, куда она планирует вернуться.



По данным The Daily Mail, такой прогноз озвучил эксперт по соцсетям Эрик Шиффер.



Новый аккаунт Маркл "@meghan" уже имеет 80,7 тысяч подписчиков, хотя там до сих пор нет ни одной публикации.



"У нее новый менеджер по талантам, и запуск аккаунте является следующим логическим шагом. Я ожидаю, что он быстро станет одним из самых популярных аккаунтов в Instagram", - отметил эксперт.



Шиффер привел в пример аккаунты таких знаменитостей, как Кардашьян, которые могут получат от одного миллиона долларов и больше всего лишь за один пост. Такую же судьбу эксперт прогнозирует и для Меган.