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Эксперт: Меган Маркл будет зарабатывать миллионы в Instagram
26.08.2023 21:18 Алина Груднева

Эксперт: Меган Маркл будет зарабатывать миллионы в Instagram

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может зарабатывать свыше миллиона за один пост в Instagram, куда она планирует вернуться.

По данным The Daily Mail, такой прогноз озвучил эксперт по соцсетям Эрик Шиффер.

Новый аккаунт Маркл "@meghan" уже имеет 80,7 тысяч подписчиков, хотя там до сих пор нет ни одной публикации.

"У нее новый менеджер по талантам, и запуск аккаунте является следующим логическим шагом. Я ожидаю, что он быстро станет одним из самых популярных аккаунтов в Instagram", - отметил эксперт.

Шиффер привел в пример аккаунты таких знаменитостей, как Кардашьян, которые могут получат от одного миллиона долларов и больше всего лишь за один пост. Такую же судьбу эксперт прогнозирует и для Меган.

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