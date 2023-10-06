суд над бывшим волочковой





Экс-жениху Волочковой грозит до 10 лет тюрьмы: назначена дата суда

Бывший любовник российской балерины Анастасии Волочковой, обвиняемый в мошенничестве, предстанет перед судом уже 9 октября.



По данным российских СМИ, иски против "кондитерского короля" поданы сразу в четыре районных суда Москвы - Таганского, Останкинского, Пресненского и Солнцевского.



Согласно новым данным, с Дмитрием Дюраном судятся сразу шесть человек, у которых, согласно их заявлениям, он занял в общей сложности порядка 100 миллионов рублей, которые так и не вернул.



Если вину бизнесмена, который был помолвлен с Волочковой, будет доказана, он может угодить за решетку на 10 лет за мошенничество в особо крупных размерах. Сейчас Дюран находится в СИЗО.