Экс-жена Кевина Костнера арендовала дом за $40 тысяч в месяц

Бывшая супруга американского актера Кевина Костнера переехала в дом, аренда которого стоит 40 тысяч долларов в месяц.



По данным The Daily Mail, Кристин Баумгартнер арендовала дом с четырьмя спальнями в Монтесито.



Она переехала в это место после того, как судья Санта-Барбары сократил выплаты алиментов более чем вдвое до 63 тысяч долларов в месяц.



Баумгартнер получала до этого временное пособие в размере 129 тысяч долларов. Она хотела его увеличить до 161 тысяч, чтобы арендовать дом на берегу моря, который можно было бы сопоставить с недвижимостью, в которой она жила с Костнером. Уточняется, что женщина осталась недовольной новым жильем, хотя в нем установлена роскошная мебель. Более того, на территории есть ухоженный сад, откуда можно выйти на лесную пешеходную тропу.

