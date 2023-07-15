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Экс-участница группы "Фабрика" предрекла полное исчезновение человечества
15.07.2023 16:23 Алина Груднева

Экс-участница группы "Фабрика" предрекла полное исчезновение человечества

Российская певица, бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова сделала "страшное предсказание" относительно того, чем завершится этот век.

Ее заявление цитирует издание "СтарХит".

В частности, Казанова считает, что к концу XXI столетия человечеству не удастся выжить.

"Мы завершим этот век полным разрушением и, видимо, полным исчезновением такого вида, как человечество, с этой прекрасной планеты. Останутся грибы, плесень, инфузории-туфельки, а нас не станет — и слава Богу", — подчеркнпевица.
 

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