



Экс-участница группы "Фабрика" предрекла полное исчезновение человечества

Российская певица, бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова сделала "страшное предсказание" относительно того, чем завершится этот век.



Ее заявление цитирует издание "СтарХит".



В частности, Казанова считает, что к концу XXI столетия человечеству не удастся выжить.



"Мы завершим этот век полным разрушением и, видимо, полным исчезновением такого вида, как человечество, с этой прекрасной планеты. Останутся грибы, плесень, инфузории-туфельки, а нас не станет — и слава Богу", — подчеркнпевица.

