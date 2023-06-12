



Экс-супруг Бритни Спирс заявил, какой наркотик употребляет певица

Второй муж американской певицы Бритни Спирс шокировал публику своим новым заявлением. 45-летний бывший танцор Кевин Федерлайн утверждает, что артистка начала снова употреблять наркотические вещества. Об этом сообщает издание Daily Mail.



Федерлайн, с которым певица рассталась в 2007 году, публично выразил обеспокоенность по поводу физического и ментального состояний Бритни. Кевин опасается, что наркотическая зависимость может привести к печальным последствиям и Спирс “повторит умершую в 2011 году судьбу британской певицы Эми Уайнхаус”.



Также Кевин решился предположить, какое именно вещество принимает Бритни.



"Я боюсь, что она сейчас принимает метамфетамин. Я молюсь, чтобы кто-то заговорил об этом, чтобы она пришла в себя. Это так ужасно. Она мать моих мальчиков", – признался Кевин.



Бывший танцор подчеркнул, что 17-летний Престон и 16-летний Джейден отказываются видеться с Бритни именно из-за ее зависимости. До этого ходили слухи, что ребятам стыдно за обнаженные фото матери в соцсетях.



Федерлайн утверждает, что его сыновья уже видели, как Спирс получает наркотики, которые ей доставляют домой.



"Каждый раз, когда кто-то звонит по телефону, я боюсь услышать печальные новости. Я не хочу, чтобы мальчики проснулись однажды утром и обнаружили, что их мать умерла от передозировки" , – подытожил Кевин.