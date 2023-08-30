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Экс-стилист Пугачевой: вернется и даст всем по морде
30.08.2023 18:41 Алина Груднева

Экс-стилист Пугачевой: вернется и даст всем по морде

Бывший стилист примадонны Аллы Пугачевой Джордж Ровалс уверен, что певица вернется в Россию.

Об этом он рассказал в интервью "СтарХит".

"Вернется обязательно. Она Родину не продала. Вернется и даст по морде тем, кто заслуживает. Алла без сцены не может. Почему она сейчас активно ходит на концерты и на мероприятия своих коллег? Потому что ей это интересно", - сказал он.

По словам Ровалса, он считает, что Пугачева еще устроит в России грандиозное сольное шоу.

"Она пишет: "Не торопите меня, всему свое время", — отметил он.

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