



Экс-президент США Джимми Картер отказался от лечения

Бывший президент США Джимми Картер решил получить помощь в хосписе и “провести оставшееся время со своей семьей” вместо дополнительного медицинского вмешательства, сообщил в субботу “Центр Картера”. 98-летний Картер, который после ухода из Белого дома прожил дольше, чем любой из бывших президентов в истории США, руководил США с 1977 года по январь 1981 года.



“Его полностью поддерживают его семья и его врачи. Семья Картеров благодарна за заботу, проявленную его многочисленными поклонниками”, – говорится в заявлении Центра.



В последние годы Картер страдает рядом заболеваний, включая меланому, которая распространилась на его печень и мозг.



Непростые четыре года правления экс-президента были омрачены экономическими проблемами внутри своей страны и кризисом с заложниками в Иране. Но Картер также сыграл центральную роль в заключении Кэмп-Дэвидских соглашений, которые привели к эпохальному мирному договору между Египтом и Израилем.



В 2002 году он был удостоен Нобелевской премии мира в знак признания его “неустанных усилий по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижению демократии и прав человека, а также содействию экономическому и социальному развитию”. Он также служил волонтером, помогая строить доступные дома в к Habitat for Humanity.



У Картера и его жены Розалин, на которой он женился в 1946 году, четверо детей.