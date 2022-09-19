



Экс-президент Молдовы Игорь Додон проведет еще 20 суток под домашним арестом

Экс-президент Молдовы Игорь Додон проведет еще 20 суток под домашним арестом - такое решение 19 сентября принял суд столичного района Чеканы.



Судьи частично одобрили запрос прокуроров, которые требовали продлить арест экс-президенту на 30 суток. При этом адвокат Додона решением суда недоволен и намерен опротестовать его в Апелляционной палате.



Решение суд принял на фоне антиправительственных протестов, которые 18 сентября объявила оппозиционная партия "Шор". Додон поддержал протесты и сказал, что присоединился бы к ним, но находится под домашним арестом.



"Я уверен, что всем нужно объединиться против этого режима. Теперь вам нужно сделать все возможное, чтобы сохранить Молдову", - написал Додон в соцсетях.



Додон был задержан 24 мая 2022 года. Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной группировкой.



В Кремле, комментируя дело Додона, заявили, что обеспокоены "преследованием приверженцев дружеских отношений с РФ".