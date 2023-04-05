



Экс-премьер Новой Зеландии стала попечителем премии принца Уильяма

Британский принц Уильям назначил Джасинду Ардерн, бывшего премьер-министра Новой Зеландии, новым попечителем своей многомиллионной экологической премии Earthshot Prize, сообщает Reuters.



Уильям, наследник престола, учредил премию в 2020 году с миссией поиска решений крупнейших экологических проблем планеты с помощью новых технологий и идей.



Ардерн присоединяется к попечительскому совету Earthshot, который готовится выбрать финалистов премии 2023 года. В прошлом году пять победителей получили по 1 миллиону фунтов (1,24 миллиона долларов) на церемонии в Бостоне, США .



Принц Уильям сказал, что он благодарен за то, что Ардерн, которая неожиданно ушла с поста лидера Новой Зеландии в начале этого года, присоединился к команде.



"Ее пожизненная приверженность поддержке устойчивых и экологических решений, а также ее опыт работы в качестве премьер-министра Новой Зеландии привнесут в нашу миссию богатый вклад нового мышления", — сказал он в заявлении во вторник.

