



Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова станет отцом

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова станет отцом, сообщила в пятницу его супруга Керри. Это будет третий общий ребенок пары и, как считают, восьмой ребенок экслидера британцев. Об этом жена Джонсона сообщила в соцсети.



"Новый член команды прибудет всего через несколько недель", - написала Кэрри Джонсон в своем аккаунте в Instagram вместе с фотографией, на которой она держится за руки с двумя маленькими детьми, Уилфредом и Роми.



"Уилф в восторге от того, что снова станет старшим братом, и постоянно разговаривает об этом. Не думаю, что Роми имеет представление о том, что будет дальше. Она скоро поймет", - добавила она.



Отметим, что 58-летний Джонсон, остающийся депутатом-консерватором, но редко появляющийся в палате общин, был женат трижды.

У него четверо детей от второго брака с адвокатом Мариной Уилер, и теперь у него будет трое детей от 35-летней Керри, на которой он женился два года назад.



У экслидера есть еще один ребенок, дочь от внебрачной связи.



