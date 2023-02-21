



Экс-порноактриса рассказала о сложности работы в индустрии

Штатная вебкам-модель веб-сайта для взрослых Jerkmate Эмбер Алена рассказала о работе в индустрии.



По данным издания Vice, в прошлом девушка была порноактрисой, но от такой работы она отказалась, и теперь получает удовольствие.



По словам модели, в порноиндустрии были четкие временные рамки и бесконечные правила, из-за которых она испытывала дискомфорт. Потому Эмбер решила сменить род деятельности и теперь большую часть дней в неделю проводит в прямом эфире с клиентами из собственного дома.



Она считает такой распорядок идеальным. Девушка сказала, что предпочитает комфорт и досуг цифровой секс-работы тому распорядку, который был у нее во время работы в порноиндустрии.



"Мне нравится свобода, которую это мне дает. Мне нравится возможность устанавливать свои собственные часы работы или уходить, когда мне нужно. Я думаю о секс-работе, как о еде. Если вам не нравится пицца, это не значит, что весь остальной мир тоже должен перестать ее есть", - призналась она.



Относительно клиентуры она рассказала, что любит поболтать с преданными завсегдатаями, новичками, людьми с определенными извращениями или теми, кто просто хочет поговорить.



"Мне нравится как можно больше взаимодействовать с клиентами и фанатами. Я думаю, что это действительно что-то для них значит. В Jerkmate у нас есть кое-то под названием "Золотые шоу", где мы можем определить, сколько мы хотим, чтобы человек заплатил за просмотр всего шоу", - сказала она.



По словам девушки, это позволяет ей адаптировать свой контент к ценам и вкусам. Предварительно она спрашивает у клиентов, во что бы ей облачиться во время общения, чтобы соответствовать всем их желаниям. Ей приходится работать над хорошим освещением и правильной подачей себя, как персоны. Для нее это не просто работа, а источник удовольствия и расширения возможностей. В отличие от съемок в порно, веб-каминг для нее является не просто прибыльным делом, но и удобным.

