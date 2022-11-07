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Экс-гитарист Duran Duran борется с раком простаты
07.11.2022 05:26 Ольга Белозерова

Экс-гитарист Duran Duran борется с раком простаты

Duran Duran сообщили, что их бывший гитарист Энди Тейлор борется с раком простаты четвертой стадии.

Группа сделала печальное заявление в своей речи, когда они были приняты в Зал славы рок-н-ролла во время церемонии в Лос-Анджелесе, сообщает The Mirror.

Тейлор, который уже четыре года борется с запущенным раком простаты, не присутствовал на мероприятии, но Саймон ЛеБон зачитал письмо от него на сцене.

Гитарист Энди Тейлор присоединился к группе в 1980 году, через два года после их основания. Он покинул группу перед записью их четвертого альбома Notorious в 1986 году, а затем вернулся в 2001. 

Это привело к ряду успешных туров и альбому Astronaut 2004 года, который занял третье место в британских чартах альбомов. Тейлор снова покинул группу в 2006 году.
 

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