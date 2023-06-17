



Экс-гендиректор Google купил конфискованную яхту российского миллиардера

Бывший гендиректор компании Google Эрик Шмидт приобрел на аукционе суперяхту "Альфа Неро", конфискованную властями Антигуа и Барбуд.



Об этом сообщает Голос Америки.



Шмидту она досталась за 67,6 миллионов долларов.



По данным Минфина США, судно принадлежало попавшему под международные санкции российскому миллиардеру Александру Гурьеву. Сам он это отрицал.



Власти Соединенных Штатов утверждали, что Гурьев купил яхту в 2014 году за 120 миллионов долларов. Он утверждал, что только арендует ее.



81-метровая яхта находится в Антигуа и Барбуде с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В марте 2023 года власти островного государства заявили, что продадут его, если его хозяин не будет найден.



63-летний Андрей Гурьев – бывший генеральный директор химического холдинга "Фосагро". Его состояние до введения санкций журнал Forbes оценивал в 6 миллиардов долларов. После попадания в списки санкций он был вынужден покинуть пост главы компании и передать ее акции семье.



68-летний Эрик Шмидт был генеральным директором Google в 2001–2011 годах, входил в совет директоров Apple и крупных IT-компаний, а также в попечительский совет российского фонда “Сколково”. В 2023 году Forbes оценил его состояние в 16,2 миллиарда долларов.



