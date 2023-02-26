



Экс-девушка Мэнсона отозвала обвинения в изнасиловании

Эшли Морган Смитлайн, которая ранее заявила, что подверглась изнасилованию со стороны Мэрилина Мэнсона, отказалась от своих слов.

Ранее девушка утверждала, что Мэнсон связал ее и изнасиловал, пока она спала, выпил ее кровь и вырезал свои инициалы на ее бедре.



"Мне запудрили мозги, и я чувствую себя отвратительно", - сказала она тогда, приложив фотографию, на которой она демонстрирует шрам. Но в трехстраничном заявлении, поданном в суд в четверг, 23 февраля, Смитлайн отказалась от своих обвинений, сообщает Variety.



Она заявила, что заявления, которые она впервые опубликовала на своей странице в Instagram в феврале 2021 года, "содержали неправдивые утверждения" о Мэнсоне, "включая то, что в наших коротких отношениях было насилие и сексуальные действия без согласия".



Как сообщает Variety, она также заявила, что во время их отношений не было "никаких клейм или порезов", "и уж точно никаких инициалов "Мэрилин Мэнсон", вырезанных на моем теле".



Смитлайн также заявила, что на нее оказала давление Эван Рейчел Вуд, бывшая девушка Мэнсона, которая публично обвинила его в насилии над ней во время их четырехлетних отношений.



Девушка утверждает, что Вуд и другие люди, включая подругу Вуд Илму Гор, манипулировали ею, заставляя участвовать в рекламной кампании против Мэнсона. Помимо съемки для обложки People, Смитлайн появилась на шоу "The View" и подала иск, обвинив Мэнсона в жестоком сексуальном насилии.



Иск был отклонен в январе после того, как ее адвокат Джей Эллвангер отказался от участия в деле из-за разрыва отношений между адвокатом и клиентом.



Сейчас Смитлайн утверждает, что ее убедили сделать ложные заявления после того, как она выслушала рассказы Вуда и Эсме Бьянко, еще одной обвинительницы Мэнсона.

