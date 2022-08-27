



Экс-девушка Маска выставила на аукцион фото миллиардера в юности

Невиданные ранее фото Илона Маска выставила на аукцион RR Auctions бывшая девушка миллиардера 48-летняя Дженнифер Гвинн. Они датируются 1994 годом, сообщает NDTV.



Согласно отчету Independent, на то время обоим было по 20 лет, и они учились в Пенсильванском университете. Гвинн продает фотографии с аукциона, чтобы собрать средства на образование своего сына. По ее словам, отношения продлились год. На данный момент она живет в Южной Каролине, США.



На фотографиях, которые она выставила на аукцион, видно, как Маск развлекается в университетском городке, лежит в своей комнате с друзьями и работает за компьютером. Минимальная ставка для большинства из них начинается от 100 долларов.



По словам Гвинн, их роман был "сладким, но не слишком нежным". Отношения между парой распались, когда Маск переехал в Пало-Альто в 1995 году. Тогда он начал встречаться со своей первой женой Джастин Уилсон.



"Мы познакомились осенью 1994 года. Жили в одном общежитии и работали вместе. Сначала меня привлек его застенчивый характер. Раньше он был в моем вкусе. Маск был очень напряженным, очень сосредоточенным на учебе. В то время он всегда говорил об электромобилях. Он определенно стремился к чему-то. Он просто рассматривал школу как ступеньку", - рассказала Гвинн.



