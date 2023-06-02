



Экс-агент ЦРУ заявил, что “однажды столкнулся с пришельцами-рептилиями”

Бывший высокопоставленный агент ЦРУ утверждал, что однажды столкнулся лицом к лицу с “инопланетянином –рептилией”, пишет Daily Star.



Джон Рамирес уверен, что они “ходят среди нас”.



Он сделал смелые заявления во время интервью на YouTube-канале Into the Wyrde с Холли Вуд.



“У меня был один негативный опыт общения с существом, которое большинство людей назвало бы “рептилией”, — объяснил он. - Он шел из гостиной в мою спальню — я боролся с ним, бил его, и на следующее утро у меня остались следы от когтей”.



Рамирес - отставной офицер ЦРУ, который работал в разведке, а также был специалистом по радиотехнической разведке в ВМС США.



В последнее время он сделал карьеру, рассказывая о встречах с инопланетянами, и теперь считается экспертом в этой области. До этого он проработал 25 лет в ЦРУ. Он также занимал должности в Управлении науки и технологий США, Управлении разведки и Управлении директора национальной разведки.



Во время своего выступления в подкасте Рамирес подробно описал, что такое инопланетянин-рептилия, потому что, по его словам, это “не то, что вы думаете’.



Он объяснил: “Люди думают о рептилиях как о ящерицах — они не ящерицы. Это люди рептильного происхождения, которые могут показаться нам вполне человечными, и они, возможно, в какой-то степени стали человеческими. Возможно, существовало много нечеловеческих рас... которые помогли нам развиться вне естественной человеческой эволюции, иначе мы бы до сих пор жили, как наши двоюродные братья-приматы-млекопитающие”.



Далее он заявил, что рептилоиды все еще ходят “среди нас” — известная теория заговора, часто связываемая с некоторыми из самых богатых и влиятельных людей на планете.



