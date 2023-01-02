



Эко-погребение: штат Нью-Йорк разрешил превращать умерших в компост

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул подписала закон, разрешающий процедуру "природной органической обработки" человеческих останков. Речь идет о превращении умерших в компост, что считается наиболее экологичной формой захоронения.



Тело умершего будет помещаться в специальный герметичный контейнер вместе с опилками, соломой или люцерной. Это создает идеальные условия для микробов, которым требуется месяц для того, чтобы переработать останки в компост. Получившуюся в итоге землю передадут близким, которые смогут посадить в ней дерево или кусты.



Сторонники нового вида погребения отмечают, что оно также экономит место для захоронения – помимо того, что при обычном захоронении или кремации возникает углекислый газ.



"Это огромный шаг к введению по всей стране зеленого погребения", – сообщает компания Return Home, предоставляющая подобные услуги в штате Вашингтон.



Противники, не последнюю очередь среди которых занимают представители духовенства, говорят об этических проблемах.



“Нельзя относится к человеческим останкам как к мусору", – говорится в заявлении католических епископов Нью-Йорка.



Отметим, что "эко-погребение" уже возможно в пяти американских штатах – Вашингтоне, Колорадо, Орегоне, Вермонте и Калифорнии.