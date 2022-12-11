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Екатерина Варнава опубликовала видео топлес
11.12.2022 11:39 Аркадий Бочаровский

Екатерина Варнава опубликовала видео топлес


Видео топлес опубликовала на своей странице в Instagram популярная юмористка и телеведущая Екатерина Варнава. На ролике артистка позирует без одежды, накинув на плечи пиджак.

«Я кайфанула от просмотра, шикарно все!», «Ждем продолжения стриптиза», «Очень красивая», «Катюша, милая, Голливуд отдыхает», «Ой, я даже не узнала. Вот это преображение», — прокомментировали юзеры.

Ранее пользователи сети сравнили Варнаву с американской актрисой Лайзой Миннелли. «У нас есть русская Фиби Уоллер-Бридж, и она же Дита фон Тиз, и она же Лайза Миннелли, и она же вообще не понимает, сколько она стоит», — написала в соцсетях россиянка, посетившая шоу Варнавы «Абсолютно нага».

 

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