



Эйлатская жара: певца прогнали из отеля за угроз директору



После бурного спора между певцом Тамиром Галем и служащими по поводу парковки в гостинице King Solomon в Эйлате он начал угрожать сотрудника.



Тамир Галь заявил: "Я давний гость отеля, надеюсь, что этот инцидент остался позади. У меня нет никаких претензий к отелю, где меня всегда уважают, произошел досадный инцидент, и теперь он позади. Просто произошел неприятный инцидент, и мы исправили ситуацию".



Певец заявил, что причина его сильного гнева в следующем: "Парковка отеля была перегружена, и когда освободилось место, я приехал поставить машину. Сотрудник разговаривал со мной плохо, на повышенных тонах, кричал, я попросил его говорить вежливо, что я давний гость отеля. Началась ссора. Я не знаю, что произошло, может быть, потому что август, жара, сказалось на всех, и все вышло из-под контроля. Я не угрожал генеральному директору, жаль только, что они вызвали полицию. В конце концов, все заканчивается пшиком".



Он рассказал что все произошло в отеле, где он выступает уже около 20 лет. "Я - VIP-гость, меня знают в отеле уже 20 лет. Я приезжаю, чтобы провести время с семьей в отеле King Solomon. Меня всегда балуют, и все хорошо, я не знаю, что произошло сегодня, как все перевернулось с ног на голову".