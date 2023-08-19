



"Его миссия выполнена": умер легендарный пес из мемов

В пятницу, 18 августа, в Гонконге скончался легендарный пес из мемов по кличке Болци, стикеры с изображением которого многие используют в социальных сетях.



Информацию об этом подтвердили хозяева "Чимса", который прожил 12 лет.



"Не грустите, пожалуйста. Вспомните радость, которую Болци принес миру. Cиба-ину c круглой улыбчивой мордой, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена", — сказано в сообщении.



Ранее хозяева Болци собирали средства на его лечение. Все деньги, которые были получены от неравнодушных граждан по всему миру, теперь передадут приютам для животных.