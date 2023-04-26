



Египет и другие страны исключают антисемитизм из учебных программ, а БАПОР – нет

Согласно новому отчету израильской организации Impact-se, общенациональная реформа египетских учебных программ решила устранить антисемитизм из государственных учебников. В 2018 году министерство образования Египта, которое обслуживает более 25 миллионов детей, запустило “Образование 2.0” – двенадцатилетний план, включенный в Стратегическое видение правительства на период до 2030 года и направленный на содействие модернизации и экономическим и социальным изменениям. “Образование 2.0” направлено на обновление учебной программы K-12 в соответствии с международными стандартами.



Impact-se сообщает, что в период с 2018 по 2023 год, когда обновлялись учебники для 1-5 классов, египетские учебные материалы преподавали “общие ценности, разделяемые монотеистическими религиями в египетском обществе” и приветствовали “сосуществование ислама и иудаизма”.



В одном из примеров, приведенных в отчете, в учебнике по обществознанию для пятого класса подчеркивается, что конституция штата гарантирует “осуществление равенства между мужчинами и женщинами во всех гражданских, политических, экономических, социальных и культурных правах”. Кроме того, ни один учебник, написанный с 2021 года, не содержит антисемитских стереотипов. В учебниках для начальной школы по христианскому образованию также обсуждаются связи еврейского народа с Израилем и история Храмовой горы.



“Правительство Египта под руководством президента выполнило свое обещание реформировать школьную программу”, – заявил в понедельник в пресс-релизе генеральный директор Impact-se Маркус Шефф. “Египет имеет самую большую систему образования на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в школах учатся 25 миллионов детей, поэтому процесс удаления антисемитизма и других проявлений ненависти из школьных учебников является значительным вкладом в появление толерантного египетского общества и региона”.



Другие страны БВСА добились прогресса в устранении антисемитизма из своих учебных программ.



Катар, например, удалил антисемитский контент, описывающий евреев как вероломных, аморальных и ответственных за поражение Германии в Первой мировой войне, а в январе Объединенные Арабские Эмираты объявили, что включат изучение Холокоста в свою школьную программу.



Кроме того, согласно анализу, проведенному Антидиффамационной лигой ADL, учебники в Королевстве Марокко теперь поощряют признание евреев и рассказывают учащимся об их вкладе в страну, а в 2020 году Королевство стало первой арабской страной, в которой Еврейская история попала в учебную программу.



Образование на территориях, находящихся под управлением Палестинской автономии и финансируемых БАПОР, остается наиболее антисемитским в регионе MENA, создавая атмосферу ненависти и подстрекательства. Некоторые из примеров злобного антисемитизма включают учебные карточки для одиннадцатиклассников, обвиняющие евреев в том, что они “контролируют глобальные события посредством финансовой власти”, описание израильских солдат как “помощников сатаны” в главе учебника, призывающей мусульман “освободить” мечеть Аль-Акса.



Учителя и сотрудники, работающие в палестинских школах, также пропагандируют антисемитизм и ненависть, опубликованном Impact-se в марте, со ссылкой на более 200 примеров этой проблемы.



БАПОР, созданное Организацией Объединенных Наций в 1949 году, как сообщается на его веб-сайте, придерживается политики “нулевой терпимости” к “разжиганию ненависти и подстрекательству к дискриминации, вражде или насилию” и неоднократно отвергало утверждения об обратном. Он получает более миллиарда долларов от государств-доноров со всего мира, при этом только США и ЕС выделили 511,5 миллионов долларов в 2021 году без каких-либо гарантий того, что БАПОР исключит антисемитизм из учебных программ и приведет школы в соответствие со стандартами ООН по вопросам образования, науки и культуры.