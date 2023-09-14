



Эгед и КиноРай на Рош-а-Шана разыгрывают билеты на фильм “Голда”! Как выиграть?

Праздник Рош-а-Шана - новый год - один из главных символов страны. Израиль действительно богат на символы: от природных красот, до грандиозных исторических событий. Эгед, как вы знаете, тоже своего рода символ нашей стремительно развивающейся земли. В этот раз, компания Эгед решила и подарок сделать для вас соответствующий, напоминающий о символах. Фильм “Голда”, который показывает компания @КиноРай - дистрибьютор фильмов на русском языке в кинотеатрах Израиля, давно ждут многие израильтяне. Новая картина Гая Наттива поможет взглянуть на историю, судьбу и символы с новой стороны!



В честь праздника Рош-а-Шана Эгед и КиноРай приглашают принять участие в конкурсе и выиграть на новый год парные билеты на фильм “Голда”! Что для этого нужно?



Расскажите, что нового случилось с вами в этом году? Может быть вы впервые отправились на автобусе “Эгед” в новый город, открыли для себя какое-то новое место, попробовали новое блюдо, научились водить? Поделитесь своими новинками в комментариях к посту в профиле Эгеда https://www.facebook.com/eggedru или у себя на странице (обязательно с отметкой @Эгед)!* 20 самых интересных, необычных историй получат ценный подарок!**



Результаты конкурса будут опубликованы 17 сентября 2023. Парные билеты получат 20 лучших комментариев!



*Обратите внимание, если вы выбираете отметить профиль в посте, пожалуйста, проверьте, что настройки вашей страницы позволяют кому-угодно видеть ваши посты. В противном случае, отметка не сработает и ваш пост будет не учтен.



**Билетами можно воспользоваться в течение месяца с момента выигрыша.



Сайт: https://www.egged.co.il/ru/HomePage.aspx

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*на правах рекламы



