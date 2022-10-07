



ЕГЭ по литературе: основные сложности экзамена

Литература – прекрасная школьная дисциплина, которая знакомит молодые умы с творчеством признанных гениев, идеями гуманизма, неискоренимыми проблемами общества и человека, эстетикой прозы и высоким полетом поэзии.

Литература – это сложно

Вместе с тем, литературу нельзя назвать простым предметом. Более того, скорость подачи материала, количество необходимых к прочтению произведений, субъективность оценивания – все это становится камнями преткновения даже для прилежных учеников.



Чтобы сдать на высокий балл ЕГЭ или ОГЭ по литературе, нужно не просто знать факты из произведений, но и уметь видеть скрытые смысл и мотивы, уметь доносить свои мысли и даже проявлять некоторое творчество. И это не говоря о том, что нужно держать в голове колоссальный объем данных о произведения за период 5-9 или 5-11 классов.

А ведь нужна еще и грамотность, и словарный запас, чтобы хорошо написать сочинение.





Поэтому многие, кто выбирает этот предмет для сдачи, начинают готовиться хорошо заранее, а некоторые обращаются к репетиторам. Здесь вы можете получить подробную информацию о дополнительных индивидуальных уроках, если вам нужен репетитор по литературе для подготовки к ОГЭ: https://myalfaschool.ru/teachers-list/russian-literature/podgotovka-k-oge-po-literature-online

Сложности на экзамене

Обычно экзамены по литературе подразумевают два типа заданий. Первые определяют, насколько хорошо ученик разбирается в хрестоматийных произведениях, включенных в программу, может ли ответить на базовые вопросы о содержимом, героях, конфликтах, идеях.



Второй тип заданий – это сочинения, которые хоть и открывают некоторые перспективы для творчества и индивидуальности, все равно оцениваются комиссией по определенным параметрам. И с первым, и со вторым типом заданий у учеников могут возникнуть трудности.



Почему стоит позаниматься с репетитором по литературе? Во-первых, хороший педагог, который специализируется на подготовке к экзаменам, знает актуальную программу и произведения, которые попадутся на аттестации знаний в этом году.



Во-вторых, учитель расскажет, как нужно отвечать и с какого угла смотреть на произведения, чтобы ответы засчитались. В противном случае есть риск получить заниженный балл, даже если вы хорошо разбираетесь в произведении, но ваше мнение отличается от мнения «автора» согласно школьной программе.