



Ее уже не остановить: Бритни Спирс пошлепала себя ножами по ягодицам

Поп-принцеса Бритни Спирс продолжила свои безумные танцы с ножами, попытавшись успокоить обеспокоенных поклонников и соседей.



Она опубликовала новый пост и дала пояснение, которое мало кого убедило.



"Я знаю, что напугала всех своим последним постом, но это поддельные ножи, которые моя команда арендовала в магазине Hand Prop в Лос-Анджелесе. Это не настоящие ножи. Никому не нужно волноваться или вызывать полицию", - сказала она, говоря об инциденте, когда после ее предыдущего видео соседи вызвали копов, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.



Бритни заявила, будто этими безумными танцами пытается подражать любимой исполнительнице - Шакире, которая ее вдохновляет. Для пущей убедительности, что ножи якобы не настоящие, Спирс пошлепала себя ими по голым ягодицам.



