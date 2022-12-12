



"Ее не хотят мужчины никакие!" Кавалеры бегут, услышав имя Волочковой

Анастасия Волочкова сказала, что ей просто необходим мужчина для Мальдив. Лететь она собиралась 3 января и уже купила два билета.



Владелица брачного агентства Елена Толкачева рассказала, что критерии, которые выставила балерина совершенно неадекватные.



- Ей нужен мужчина олигарх, который будет мужем, любовником и спонсором всех ее балетных проектов. Но только ее не хотят мужчины никакие! Все говорят одно и то же: она алкоголичка, спит со всеми: с водителями, банщиками, слесарями и т.д., - сказала Толкачева.



Толкачева вызвалась сама помочь найти Волочковой достойного партнера по жизни. Из-за того, что поиски не обвенчались успехом Анастасия покрыла матом сваху.



- Вы скажите своим там мужчинам. Они мечтают о такой женщине как я! Они в сексуальных фантазиях представляют мой шпагат, - процитировала Волочкову бизнесвумен.

