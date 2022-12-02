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Эдвард Сноуден получил российский паспорт
02.12.2022 11:46 Ольга Белозерова

Эдвард Сноуден получил российский паспорт

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил паспорт Российской Федерации. 

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Сноудена. 

Напомним, что в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Сноудену российское гражданство. 

Сноуден известен тем, что в 2013 году передал прессе секретную информацию, которая касалась слежки, которой занимались американские спецслужбы по всему миру. По некоторым данным, он похитил  1,7 миллиона секретных файлов. За это США обвинили его в шпионаже и объявили в розыск. 

 

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