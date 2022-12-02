



Эдвард Сноуден получил российский паспорт

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил паспорт Российской Федерации.



Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Сноудена.



Напомним, что в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Сноудену российское гражданство.



Сноуден известен тем, что в 2013 году передал прессе секретную информацию, которая касалась слежки, которой занимались американские спецслужбы по всему миру. По некоторым данным, он похитил 1,7 миллиона секретных файлов. За это США обвинили его в шпионаже и объявили в розыск.



