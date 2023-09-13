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Эд Ширан ворвался на чужую свадьбу, удивив молодоженов
13.09.2023 22:15 Алина Груднева

Эд Ширан ворвался на чужую свадьбу, удивив молодоженов

Популярный британский певец Эд Ширан внезапно ворвался на чужую свадьбу и исполнил там свою новую песню, удивив молодоженов.

Это случилось в часовне в Лас-Вегасе, менее чем за три дня до релиза его нового альбома.

Пара собиралась приносить клятвы, когда Эд в сопровождении музыкантов нагрянул на свадьбу. Жених и невеста были крайне удивлены появлению знаменитости.

Если на первый взгляд может показаться, что Ширан просто сделал подарок молодоженам, то многие все же заподозрили его в отличном пиар-ходе перед презентацией седьмого студийного альбома.

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