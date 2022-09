Эд Ширан должен предстать перед судом

Английский певец и автор песен Эд Ширан должен предстать перед судом по одному из трех судебных процессов о нарушении авторских прав.



Об этом сообщает Reuters.



Речь идет о песне Ширана "Thinking Out Loud". В исках против певца утверждается, что он позаимствовал ключевые части для своей песни из хита Марвина Гея "Let's Get It On".



Суд присяжных должен решить, действительно ли две песни похожи.