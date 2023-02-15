



Джулия Фокс прошлась в юбке, оголяющей зад и лошадиным хвостом

Актриса Джулия Фокс появилась на Неделе моды в оголяющей зад юбке с лошадиным хвостом.



Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в образе лошади и привлекла внимание папарацци.



33-летняя знаменитость прошлась по улицам города в кожаном наряде черного цвета из оголявшего ее грудь кроп-топа с капюшоном и длинными рукавами в виде перчаток, а также юбки-макси с вырезами на ягодицах. Костюм украшал длинный конский хвост, а в качестве обуви телезвезда выбрала сапоги на низком каблуке.

