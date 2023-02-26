



Джуди Нир Мозес и Сильван Шалом вместе улетели в США

Одна из самых заметных пар на израильской политической и медийной сцене, Джуди Нир Мозес и бывший министр иностранных дел Сильван Шалом, которые развелись в 2017 году после 24 лет брака, были замечены вместе проводящими время за границей.



В настоящее время супруги находятся вместе в США, и не ради отпуска, чтобы сблизить свои сердца, а ради их общего сына Томера Шалома, который получил диплом и академическое образование в Колумбийском университете на Манхэттене.



Разведенные прилетели за границу для волнующего воссоединения семьи в честь получения Томером степени в области менеджмента и поделились совместной фотографией. Мозес, которая, как известно, состоит в отношениях с Ави Ротенбергом, вскоре покинет Израиль и попытает счастья в США.