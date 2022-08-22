



Джордж Мартин оценил первый эпизод "Дома дракона"

Автор серии книг "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин оценил первый эпизод сериала "Дом дракона", который был снят по мотивам его произведения "2018 года "Огонь и кровь".



Он очень тепло отозвался о дебютном эпизоде, заявив, что именно таким он себе его представлял в своих самых смелых фантазиях.



"Я видел первый черновой эпизод. Он мне понравился. Он мрачный, мощный, глубинный... он именно такой, каким я его представлял в своих самых смелых фантазиях. Райан и Мигель сделали потрясающую работу, а актерский состав... большинство слышали только о некоторых актеров, как это было с "Игрой престолов". Но я уверен, что вы полюбите многих из них. Таргариены в очень хороших руках. Ожидайте. Не думаю, что будете разочарованы", – поделился Мартин.

