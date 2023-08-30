



Джордж Клуни разорвал все связи с Меган Маркл

После того как Меган Маркл и принц Гарри переехали в США, многие звезды поспешили завести с ними дружеские отношения. Однако, по словам источников, близкие друзья-знаменитости теперь постепенно отворачиваются от герцогов Сассекских.



Одни из близких друзей Меган и Гарри, Джордж и Амаль Клуни оборвали с ними отношения. Инсайдер сообщил изданию Mail on Sunday, что актер и герцогиня “больше не являются неразлучными друзьями”.



Известно, что Дэвид и Виктория Бекхэмы, Орландо Блум и Кэти Перри, Роб Лоу, Джулия Дрейфус, Стивен Спилберг и Опра Уинфри также больше не поддерживают отношения с парой из-за их критики королевской семьи и их обвинений в печати.