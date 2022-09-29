



Джордж Клуни назвал "ужасную ошибку" в воспитании детей

Джордж и Амаль Клуни рассказали о воспитании своих детей - близнецов Александра и Эми.



Актер с супругой посетили популярное шоу CBS Mornings, на котором рассказали об "ужасной ошибке" в воспитании детей, сообщает издание "Фокус".



Клуни рассказал, что его дети учат итальянский язык, который ни он, ни его жена Амаль не знают.



"Мы совершили ужасную ошибку. Мы учили их итальянскому… но мы не говорим по-итальянски. Мы вооружили их языком, которым они могут навредить нам, и мы действительно не знаем, что они говорят", - рассказал актер.