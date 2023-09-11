



Джонни Депп снялся в брутальной рекламе духов Dior – видео

Джонни Депп продолжает сотрудничество с компанией Dior. Актер снялся в новой рекламе аромата Sauvage. За продление контракта актер получил рекордные 20 млн долларов, что превышает гонорары других знаменитостей за подобные сделки.



Договор был продлен после возвращения Деппа на большие экраны и победы в судебном процессе против бывшей супруги Эмбер Херд. Представитель французского бренда стал единственным, кто поддержал актера в ряде скандалов.



“Когда Депп был в центре внимания из-за громкого судебного разбирательства с экс-супругой в прошлом году, Dior не отказался от сотрудничества с ним, даже несмотря на давление со стороны общественности. Актер стал лицом линейки ароматов Sauvage с момента ее запуска в 2015 году”, – заявил Dior.