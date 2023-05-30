



Джонни Депп получил серьезную травму в Каннах

Американский актер Джонни Депп получил серьезную травму на Каннском кинофестивале. Как пишет TMZ со ссылкой на собственный источник в окружении артиста, которому через полторы недели исполнится 60 лет, артист сломал ногу.



Уточняется, что Депп подвернул лодыжку еще на Каннском кинофестивале. Однако вместо соблюдения постельного режима он вышел на сцену во время трибьют-концертов памяти своего друга и коллеги по музыкальной сцене Джеффа Бека, в результате чего травма обернулась переломом лодыжки.



Из-за травмы переносятся его концерты с группой The Hollywood Vampires. В официальном заявлении говорится, что The Hollywood Vampires перенесут три даты тура США, который должен был состояться на этой неделе. Врач актера посоветовал ему воздержаться от путешествий, а сам Депп опустошен таким поворотом событий. Депп с нетерпением ждет воссоединения с другими участниками, чтобы "проявить себя с лучшей стороны в туре по Европе". Новые даты выступлений в Нью-Гемпшире, Массачусетсе и Нью-Йорке неизвестны.



После громкого развода Джонни Депп появился на кинофестивале в Каннах с премьерой исторического фильма "Жанна Дюбарри". В нем актер сыграл французского короля Людовика XV. Зрители устроили актеру длительную овацию.