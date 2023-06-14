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Джонни Депп
14.06.2023 20:04 Наталья Богинская

Джонни Депп получил миллион долларов от Эмбер Херд

Актриса Эмбер Герд, год назад проигравшая Джонни Деппу дело о клевете, выплатила ему миллион долларов, как того требовал вердикт, сообщает TMZ.

Депп перечислит полученные средства на благотворительность. По информации издания, деньги будут разделены поровну для пяти разных организаций, и каждая из них  получит по 200 тысяч долларов. 

Актер сделает пожертвования следующим некоммерческим организациям: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society и Amazonia Fund Alliance.

Make-A-Film исполняет желания детей от людей из мира кино – актеров, режиссеров и т.д. Джонни уже снял с ними короткометражный фильм в прошлом.
Взносы в две другие организации – Painted Turtle и Tetiaroa Society – станут данью уважения Джонни Полу Ньюману и Марлону Брандо. Каждый из них сыграл важную роль в создании и успехе этих благотворительных организаций на протяжении многих лет. И Депп хочет “продолжить их наследие” этими пожертвованиями.

Red Feather и Amazonia помогают коренным общинам сохранять свою культуру и наследие нетронутыми в Северной и Южной Америке. Организации тратят средства на жилье и приюты для отдельных лиц и крупномасштабные инфраструктурные проекты для защиты сел.

Эмбер Херд проиграла в начале июня 2022 дело против голливудского актера Джонни Деппа. Суд признал ее виновной в клевете на экс-супруга,которая практически разрушила карьеру актера. За это Херд должна была заплатить 15 миллионов долларов компенсации, однако актриса не признала себя виновной и отметила, что не имеет столько денег. 

Практически сразу адвокаты экс-супруги подали ходатайство на пересмотр дела, по их мнению, прошедшего с многочисленными нарушениями. Однако суд отклонил иск актрисы и ее адвокатов на 10 миллионов долларов. Позже Депп и Херд сошлись на сумму в миллион долларов.

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