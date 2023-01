Джонни Депп “совершенно опустошен” смертью Джеффа Бека

PEOPLE сообщает, что звезда Джонни Депп “полностью опустошен” после того, как умер английский гитарист Джефф Бек в возрасте 78 лет.

Актер “был у постели Джеффа” вместе с “некоторыми рок-звездами” до самой смерти Бека.



“У них была очень тесная дружба, они были очень близки, а прошлым летом, когда артисты вместе гастролировали, они еще больше сблизились”, – пишет издание. “Болезнь развивалась стремительно, и за последние пару недель все резко ухудшилось”.



“Джонни все еще переживает эту новость. Он опустошен”, – добавляет PEOPLE .



В прошлом году Депп и Бек выпустили свой альбом под названием “18” и провели несколько концертов. Дуэт также выпустил официальное музыкальное видео "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr", первый сингл из альбома.

“Для меня необыкновенная честь играть и писать музыку с Джеффом, великим человеком, которого я теперь имею честь называть своим братом”, – сказал актер в пресс-релизе.“У меня уже целую вечность не было другого такого творческого партнера, как он”, – сказал Бек о Деппе в то время. “Он был главной движущей силой в написании этого альбома. Я просто надеюсь, что люди воспримут его всерьез как музыканта, потому что некоторым людям трудно признать, что Джонни Депп может петь рок-н-ролл”.