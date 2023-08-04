



Джонни Депп поддержал Украину - в РФ он не едет. Фото

Звезда Голливуда, любимец миллионов Джонни Депп не планирует ехать в РФ, о чем трубили росСми. И таких планов у актера нет и не было по той причине, что он очень мощно поддерживает Украину.



Так, недавно американский актер и музыкант Джонни Депп дал концерт в Гамбурге, во время которого поддержал Украину. Его безумная фанатка и художница из Украины Ирина Федоренко побывала на том концерте и поделилась своими впечатлениями.



Ирина рассказала, что перед началом мероприятия ей даже удалось немного пообщаться с Деппом о ее родной Украине. А после того, как на сцену вышла его группа Hollywood Vampires, большой экран начал подсвечиваться сине-желтым - цвета украинского флага.



"Перед концертом мы говорили об Украине и во время шоу Hollywood Vampires на сцене появился наш флаг", - написала Ирина на своей странице в Instagram.



Джонни Депп поддержал Украину / instagram.com/irynafedorenko_semira

Как выше отмечалось, недавно росСМИ начали распространять информацию, что Джонни Депп планирует

приехать в Россию

, чтобы сняться к клипе одной малоизвестной группы. Они также поделились его видеообращением к россиянам, в котором он говорит, что они скоро встретятся.



Однако менеджер артиста

опроверг

эту информацию. Он сообщил, что Джонни не планировал визит в страну-агрессора, а то видео было снято для релиза фильма "Фаворитка".