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Джонни Депп может вернуться во франшизу "Фантастические твари"
18.08.2022 07:25 Александр Юзовский

Джонни Депп может вернуться во франшизу "Фантастические твари"

Датский актер Мадс Миккельсен, который заменил Джонни Деппа в фильме "Фантастические твари" после скандала с Эмбер Херд, высказался о возможном возвращении артиста во франшизу.

По словам Миккельсена, он сам является ярым поклонником творчества своего коллеги. Он отметил, что в персонаже Гриндевальда осталось многое от Деппа и создавать собственный образ злодея было непросто.

Датский актер заявил, что он был бы не против, если бы артист, разобравшийся с бывшей женой в суде, вернулся бы к роли.

"Очевидно, что теперь все изменилось, он выиграл иск, поэтому посмотрим, вернется ли он. Он может", – передает слова Миккельсена портал Deadline.

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