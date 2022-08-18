



Джонни Депп может вернуться во франшизу "Фантастические твари"

Датский актер Мадс Миккельсен, который заменил Джонни Деппа в фильме "Фантастические твари" после скандала с Эмбер Херд, высказался о возможном возвращении артиста во франшизу.



По словам Миккельсена, он сам является ярым поклонником творчества своего коллеги. Он отметил, что в персонаже Гриндевальда осталось многое от Деппа и создавать собственный образ злодея было непросто.



Датский актер заявил, что он был бы не против, если бы артист, разобравшийся с бывшей женой в суде, вернулся бы к роли.



"Очевидно, что теперь все изменилось, он выиграл иск, поэтому посмотрим, вернется ли он. Он может", – передает слова Миккельсена портал Deadline.