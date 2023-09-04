



Джонни Депп и Дженна Ортега отреагировали на слухи об их романе

Портал Deuxmoi на днях сообщил, что 20-летняя Дженна Ортега и 60-летний Джонни Депп встречаются. Голливудские звезды отреагировали на эти слухи в в сети.



“Это настолько смешно, что я даже не могу смеяться. Я никогда в жизни не встречалась и не работала с Джонни Деппом. Пожалуйста, прекратите распространять ложь и оставьте нас в покое”, – написала Дженна в соцсетях.



Представители актера также опровергли новость.



“Мистер Депп не имеет никаких личных или профессиональных отношений с мисс Ортегой. Он никогда не встречал ее и не разговаривал с ней. Он не участвует ни в одном проекте с ней и не намерен участвовать. Он поражен этими злонамеренными слухами, которые призваны нанести вред его репутации и карьере”, – отметили они.

