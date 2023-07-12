



Джони Депп взял кредит, чтобы вернуть недвижимость в Голливуде

Знаменитый актер был близок к потере двух домов в Голливуде, однако смог взять кредит в 10 миллионов долларов, чтобы спасти недвижимость, пишет Daily Mail.



Сообщается, что меньший дом в 2016 году столкнулся с конфискацией права выкупа на сумму 4,28 миллиона долларов. Его Депп полностью вернул, заплатив причитающееся.



Еще в марте Депп взял крупный кредит на другой дом, известный своим сверхъестественным сходством с готической копией баварского замка. На этот дом в 2018 году был объявлен дефолт на 5 миллионов долларов.



Как пишет издание, Депп был вынужден взять восьмизначный жилищный кредит в City National Bank, прозванном "звездным банком" за его выгодные кредитные сделки для знаменитостей, после того как он потратил свое состояние в 650 миллионов долларов на судебные тяжбы с Эмбер Херд и другие безрассудные покупки.



Недвижимость нуждается в ремонте, поскольку находится в аварийном состоянии. Сам же Депп там почти не появляется. Он живет в своем доме на Багамах.

