



Джонатан Поллард объявил о своей помолвке

Джонатан Поллард официально объявил о помолвке с женщиной по имени Ривка, матерью семи детей из Иерусалима.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Официальное объявление о помолвке должно было быть опубликовано в среду утром, но было отложено по просьбе пары до похорон майора ЦАХАЛа Бара Фалаха.



В заявлении пары говорится: "С похвалой и благодарностью Б-га, мы рады объявить о нашей помолвке. Свадьба состоится, даст Б-г, через два месяца, после Великих Праздников".