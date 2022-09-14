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Джонатан Поллард объявил о своей помолвке
14.09.2022 22:34 Ольга Белозерова

Джонатан Поллард объявил о своей помолвке

Джонатан Поллард официально объявил о помолвке с женщиной по имени Ривка, матерью семи детей из Иерусалима.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Официальное объявление о помолвке должно было быть опубликовано в среду утром, но было отложено по просьбе пары до похорон майора ЦАХАЛа Бара Фалаха.

В заявлении пары говорится: "С похвалой и благодарностью Б-га, мы рады объявить о нашей помолвке. Свадьба состоится, даст Б-г, через два месяца, после Великих Праздников". 

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