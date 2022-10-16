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Джон Легуизамо раскритиковал римейк Super Mario Bros с Праттом в главной роли
16.10.2022 12:44 Евгения Маркова

Джон Легуизамо раскритиковал римейк Super Mario Bros с Праттом в главной роли

62-летний актер, сыгравший Луиджи в боевике 1993 года, раскритиковал выбор актеров в новом анимационном фильме, где Крис Пратт озвучивает культовую роль итальянского сантехника Марио.

После выхода первого трейлера к предстоящему фильму Джон выразил обеспокоенность, отметив "новаторский кастинг для дальтоников в оригинале". 

"Так рад, что Super Mario Bros получает перезагрузку! Очевидно, это знаковое событие. Но как жаль, что они стали полностью белыми! Никаких латиноамериканцев в главных ролях! Революционный кастинг для дальтоников в оригинале! Кроме того, я единственный, кто знает, как заставить этот фильм работать по сценарию!", - написал Джон Легуизамо в Twitter.

Он прикрепил три скриншота с собой в роли Луиджи и Бобом Хоскинсом, сыгравшим Марио, из фильма 1993 года.

На фотографии с подписью он написал: "Извинись перед этим фильмом прямо сейчас!"

Джон долгое время выступал за права латиноамериканских актеров в Голливуде, и даже бойкотировал церемонию вручения премии «"Эмми" в 2020 году после того, как в том году ни один латиноамериканский актер не был номинирован в актерских категориях.

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